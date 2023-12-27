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هل سيختفي الشتاء في روسيا؟

العلوم والتكنولوجيا

هل سيختفي الشتاء في روسيا؟
Globallookpress Werner Otto/face to face
صورة تعبيرية
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تشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن عدد الأيام الدافئة سيزداد في موسم الشتاء في روسيا، ومقابل ذلك تقصر مدته.

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ويقول رومان فيلفاند المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الروسي في مقابلة مع وكالة تاس للأنباء: "لقد ازداد ذوبان الجليد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وسوف يستمر في الزيادة. وعادة يسأل الكثيرون عما إذا كان الشتاء سيختفي. لا لن يختفي، ولكن مدة موسم الشتاء آخذة في التناقص، حيث مقارنة بالقرن الماضي، قصرت مدته بالفعل بمقدار 10- 14 يوما".

ووفقا له، ترتبط هذه الاتجاهات بانبعاثات غازات الدفيئة، ولن تتمكن خطط خفضها عالميا من تغيير الوضع كثيرا في القرن الحالي.

ويقول: "على الرغم من وجود برامج لتحقيق توازن الكربون الصفري، إلا أنه بسبب الآثار المتراكمة بالفعل، سترتفع درجة الحرارة، وإن لم يكن بالسرعة التي يمكن أن تكون عليها إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة. لذلك، سيزداد ذوبان الجليد. ويجب التعود على ذلك".

المصدر: تاس

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