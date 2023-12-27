دراسة تكشف آليات تأثير الأورام في الخلايا المجاورة

درس علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، بالتعاون مع زملاء أجانب، كيفية تأثير الخلايا السرطانية في الأنسجة السليمة المجاورة.

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ومن أجل تحقيق هذا الهدف قارنوا عينات مأخوذة من منطقة الورم لدى أشخاص مصابين بالسرطان وعينات مأخوذة عند تشريح جثث أشخاص أصحاء قضوا نحبهم في حوادث الطرق.

وشملت هذه الدراسة عدة آلاف من عينات الأنسجة المأخوذة من أعضاء الجسم المختلفة.

ودرس الباحثون خلال عملهم حوالي 20 ألف جين و7 آلاف مسار جزيئي داخل الخلايا - أي التفاعلات الكيميائية التي تتحقق فيها عمليات دورة حياة الخلية. مع العلم أنه لم يسبق من قبل إجراء مثل هذه الدراسة المفصلة حول هذا الموضوع.

واتضح للباحثين، أن الأورام يمكنها إخضاع الخلايا السليمة لـ "إرادتها"، ما يجبرها على تقاسم الموارد ومساعدتها في مكافحة منظومة المناعة.

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ويقول الدكتور أنطون بوزدين، مدير مختبر المعلوماتية الحيوية الجينومية الانتقالية في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "إن خلايا الوسط المحيط بالورم تغير برنامج حياتها وتبدأ في الانقسام بشكل أكثر كثافة، حيث ينشط فيها إنزيم التيلوميراز بصورة خاصة الذي يلعب دورا رئيسيا في نقل المعلومات الوراثية من الخلايا الأم إلى الخلايا المنقسمة".

ووفقا له، تقلل العمليات المدروسة من فعالية طرق علاج السرطان. لذلك من الضروري دراستها، لأن فهم هذه الآليات سيساعد في المستقبل على إنشاء جيل جديد من الأدوية لمعالجة المرض الخبيث.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"