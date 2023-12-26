الصينيون استخدموا جدول الضرب قبل 2300 سنة

يعتقد المؤرخ تانغ جينغنان أن المسؤولين في فترة حضارة تشانغو استخدموا جداول الضرب لحسابات الإنتاج وأغراض أخرى مماثلة.

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وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء إلى أن ما يدل على أن الصينيين استخدموا جدول الضرب على أقل تقدير قبل 2300 عام هو لوح الخيزران الذي عثر عليه علماء الآثار في مدينة جينغتشو (مقاطعة هوبي بوسط الصين) المكتوب عليه نص هيروغليفي: "خمسة ضرب سبعة يساوي ثلاثين زائد خمسة، أربعة ضرب سبعة يساوي عشرين زائد ثمانية، ثلاثة ضرب سبعة يساوي عشرين زائد واحد".

ويعود تاريخ اللوح الذي عثر عليه علماء الآثار في مقبرة بمدينة جينغتشو إلى القرن الرابع قبل الميلاد. أي خلال حضارة تشانغو (الممالك المتحاربة أعوام 475-221 قبل الميلاد).

ويقول يان كايون رئيس البعثة العلمية: "هذا اللوح أقدم بمئة عام من لوح مماثل عثر عليه سابقا أثناء عمليات التنقيب في مقاطعة هونان الوسطى". ويشير إلى أن العلماء استخدموا المسح بالأشعة تحت الحمراء للتعرف على الكلمات المكتوبة على اللوح.

وقد عثر العلماء في المقبرة على آلاف الالواح الخيزرانية التي تحتوي على أكثر من 30 ألف حرف هيروغليفي من بينها نصوص في الرياضيات والأدب وتربية الحيوانات والصيدلة.

المصدر: تاس