فنلندا: تحضير القهوة من دون حبوب

حصل علماء المركز الوطني للبحوث في فنلندا بمدينة إسبو على مشروب القهوة من خلايا شجرة البن، وليس من الحبوب

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ويشير موقع Yle إلى أنه وفقا لرئيس فريق البحث هيكو ريشر، تشبه القهوة المنتجة في المختبر القهوة الحقيقية في مذاقها بنسبة 80 بالمئة

ويقول: "تحضير القهوة بهذه الطريقة يتطلب العديد من التقنيات الجديدة، فمثلا تحمص القهوة باستخدام أشعة الليزر".

وقد أطلق الباحثون على منتجهم اسم Beanless Coffee (قهوة من دون حبوب). ويأمل الباحثون أن تهتم الشركات المصنعة بابتكارهم مع أنه قد تستغرق عملية حصول ابتكارهم على صفة مادة غذائية أربع سنوات.

المصدر: تاس