طائرة فضائية صينية تنشر 6 أجسام غامضة في المدار الأرضي

أضافت الطائرة الفضائية الروبوتية الصينية "شنلونغ" (Shenlong)، في مهمتها الثالثة، مزيدا من التشويق إلى أنشطتها الفضائية بعد أربعة أيام من وصولها إلى مدار الأرض.

ولا يُعرف سوى القليل جدا عن الطائرة وحمولتها. وتم إطلاق "شنلونغ" (التي تعني التنين الإلهي)، في مهمتها الثالثة من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في 14 ديسمبر، ونشرت ما لا يقل عن ستة أجسام غامضة في المدار بعد فترة وجيزة.

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ولم تكشف الصين عن أي تفاصيل حول مشروع المركبة الفضائية التجريبية القابلة لإعادة الاستخدام، ولم يتم نشر صورة واحدة لعملية الإطلاق.

ويبدو أن الطائرة الفضائية الغامضة تشبه إلى حد كبير مركبة الاختبار المدارية المنخفضة X-37B التابعة لقوة الفضاء الأمريكية، ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن مواصفاتها.

ويتم إطلاق المركبة الفضائية على متن صاروخ إطلاق فضائي تقليدي ويتم دفعها إلى المدار باستخدام معزز ثانوي. وتعود إلى الأرض في وضع غير مزود بالطاقة، تماما مثل X-37B.

وتم إطلاق المهمة الأولى للطائرة الفضائية في عام 2020، والثانية في عام 2022. وأطلقت "شنلونغ" أجساما غير معروفة مماثلة في المدار. ولا أحد يعرف السبب.

وعلى الرغم من عدم توفر الكثير من المعلومات حول المهام، إلا أنها ربما تضمنت نشر أقمار صناعية في المدار أثناء المشاركة في التجارب العلمية.

وكشفت البيانات الصينية أن المركبة الفضائية قامت أيضا بالعديد من المناورات المدارية الصغيرة والأكبر بكثير خلال رحلتها الثانية.

وتم تأكيد وجود هذه الأجسام من قبل متتبعي المركبات الفضائية الهواة وعلماء الفلك المتحمسين.

وقال سكوت تيلي، أحد هواة الفضاء، إن الأجسام المنتشرة كانت ترسل إشارات غامضة.

والإشارات المنبعثة التي أطلق عليها المراقبون أسماء "OBJECT A" و"B" و"C" و"D" و"E" و"F" مماثلة لتلك التي أطلقتها "شنلونغ" في مهمتها السابقة في نوفمبر من العام الماضي.

ويشير التحليل الشامل للإشارات بواسطة العديد من أجهزة تتبع الأقمار الصناعية إلى أن عمليات الإرسال تأتي إما من الأجسام أو من شيء آخر قريب جدا منها.

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وترتبط عمليات الإرسال أيضا بالمسارات المتوقعة للأجسام المختلفة، وتتوافق أيضا مع أنواع الإشارات التي كانت ترسلها سابقا بعثات الطائرات الفضائية الصينية، بنفس التردد الفريد.

ويقول بعض الخبراء إنها ربما ترسل إشارات فيما بينها، وأن المزيد من عمليات الإرسال المثيرة للاهتمام لم تأت بعد.

ويشار إلى أنه كان من المقرر إطلاق النظير الأمريكي الواضح لـ" شنلونغ"، X-37B، على متن صاروخ "سبيس إكس" Falcon Heavy في 7 ديسمبر في محطة كينيدي الفضائية بفلوريدا.

ومع ذلك، فقد تم تأجيل المهمة مرارا وتكرارا، وتم تحديد 28 ديسمبر موعدا للإطلاق التالي المخطط له.

المصدر: ذي صن