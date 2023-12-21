طلاب روس يختبرون مواد لحماية الأشخاص والأجهزة من كشفهم بواسطة أجهزة التصوير الحراري

اقترح طلاب جامعة بيرم الوطنية للبحوث والتكنولوجيا مكونا يمكن على أساسه إنشاء مادة تحمي الأشخاص والأجهزة من اكتشافهم بواسطة أجهزة التصوير الحراري.



ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن الغرافيت المتمدد حراريا الموجود في أساس هذا المكون سيساعد أيضا على تقليل تأثير التشويش في الأجهزة الإلكترونية.

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والغرافيت المتمدد حراريا هو مسحوق عالي المسامية يستخدم في الهندسة الميكانيكية والصناعات البتروكيميائية. وقد اقترح طلاب كلية الفضاء الجوي في الجامعة استخدام قدرته على تشتيت الأشعة تحت الحمراء لحماية الأشخاص والأجهزة من اكتشافهم باستخدام أجهزة التصوير الحراري.

ووفقا للطالب أندريه مياكشين، يمكن نشر المواد التي أساسها الغرافيت على سطح الأقمشة التي تصنع منها الملابس وأغطية الأجهزة والمعدات.

ويقول: "لقد اختبرنا المادة باستخدام أجهزة التصوير الحراري، وأظهرت الصور فعاليتها بوضوح . لذلك فإن الأقمشة المطلية بخليط واقي قادرة على تبديد الحرارة والحماية من الإشعاع الكهرومغناطيسي. يبلغ سمك طبقة القماش 0.5 ملم فقط ".

وتشير الدكتورة لودميلا خيمينكو المشرفة على هذه الدراسة إلى أنه تستخدم في الوقت الحاضر مواد عازلة للحرارة بما فيها مواد باهظة الثمن التي لم تؤكد فعاليتها، للتمويه بالأشعة تحت الحمراء. أما المادة المقترحة فيمكن الحصول عليها بسهولة من مواد متوفرة.

المصدر: تاس