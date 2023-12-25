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خبير روسي: ستكون الأنظمة الفضائية محورية في قيادة المسيّرات مستقبلا

العلوم والتكنولوجيا

خبير روسي: ستكون الأنظمة الفضائية محورية في قيادة المسيّرات مستقبلا
dzen.ru
صورة أرشيفية
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سيصبح المكوّن الفضائي مفتاحا لتشغيل أنظمة التحكم في مجموعات كبيرة للناقلات المسيّرة الأرضية.

أعلن ذلك دميتري بيسكوف مدير عام شركة "منصة المبادرة التكنولوجية الوطنية"، مشيرا إلى أن جميع الخبراء يعترفون أن فكرة قيادة مثل هذه المجموعات بواسطة البنية التحتية الأرضية فقط لا مستقبل لها.

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وأوضح بيسكوف في كلمة ألقاها في منتدى " الانتقال الرقمي" قائلا:" عند إنشاء مجموعات كبيرة من الناقلات المسيّرة تصبح القيادة مسألة محورية لأنها تحدد مَن يصدر أوامر ومَن تمر عبره إشارات".

وخلص بيسكوف قائلا:" إننا نفهم ضرورة امتلاك مكوّن فضائي في تلك المنظومة، وإنه سيكون مكوّنا محوريا". وأضاف أن المطورين الروس يعملون حاليا على تطوير آليات قيادة كهذه، بما في ذلك أنظمة الاتصال الفضائي.

المصدر: تاس

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