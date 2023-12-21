روسيا.. ابتكار ملجأ متنقل من التهديدات النووية

ابتكر خبراء معهد عموم روسيا لبحوث الدفاع المدني وحالات الطوارئ التابع لوزارة الطوارئ، ملجأ متنقلا للوقاية من الإشعاع الضوئي الناتج عن الانفجار النووي، ومن التلوث الإشعاعي للمنطقة.



ويشير بيان المكتب الإعلامي للمعهد المنشور على موقعه الإلكتروني إلى أن "علماء معهد عموم روسيا لبحوث مشكلات الدفاع المدني وحالات الطوارئ ابتكروا ملجأ الدفاع المدني المعياري "KUB-M"، الجاهز بالكامل في المصنع" .

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ويحتوي هذا الملجا المتنقل على وحدتين: غرف محمية تتسع لـ 54 شخصا ووحدة فنية. ويمكن زيادة سعة الملجأ عن طريق تركيب وحدات إضافية. والميزة الرئيسية لملجأ KUB-M مقارنة بهياكل الدفاع المدني الأخرى هي قدرته على الحركة والتنقل. وإذا لزم الأمر، يمكن نقله عن طريق البر أو السكك الحديدية إلى موقع جديد وربطه بشبكات المرافق العامة القائمة.

ووفقا للمبتكرين، يوفر هذا الملجأ حماية لمدة 48 ساعة من الموجات الهوائية الضاربة والإشعاع الضوئي الناجم عن الانفجار النووي والتلوث الإشعاعي للمنطقة وكذلك انفجارات وشظايا الأسلحة التقليدية ومن تساقط أجزاء المباني المتضررة ومن المواد الكيميائية والحرائق.

ويشير الخبراء، إلى أن إنتاج ونقل وتركيب "KUB-M" أرخص بأكثر من مرتين من بناء ملجأ وقائي ثابت، كما أن فترة إنتاجه وتركيبه لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المصدر: نوفوستي