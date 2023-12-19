خبيرة أرصاد جوية: لا دليل على العلاقة بين العواصف المغناطيسية والطقس على الأرض

تم تقييم تأثير العواصف المغناطيسية على البشر والطبيعة من قبل عالمة المناخ الروسية، الدكتورة نينا زايتسيفا .

يتوقع حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض في الأيام المقبلة بسبب أقوى توهج شمسي خلال السنوات الست الماضية. وحسب الخبيرة، لا يوجد دليل على أن العواصف المغناطيسية تؤثر على الظروف الجوية وصحة الناس.

وتقول في مقابلة مع وكالة uNews24.ru الروسية "لا يوجد دليل مباشر على أن الطقس يستجيب للعواصف المغناطيسية".

إقرأ المزيد

وتضيف:" بالطبع يرجح أن تتسبب العاصفة المغناطيسية في انقطاع الاتصالات، وتثير تغييرات في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، والتي تمر من خلالها جميع إشارات الراديو. لذلك من الصعب جدا تحديد تلك العلاقة، وخاصة على خلفية الطقس الصعب الذي نعيشه في هذا الموسم. أما بالنسبة لتأثير العاصفة المغناطيسية على جسم الإنسان، فلم أسمع ما إذا كان هناك أي دليل مقنع على أن الناس يعانون بسببها على وجه التحديد".

بالإضافة إلى ذلك، أجابت زايتسيفا على سؤال حول ما إذا كانت الاضطرابات المغناطيسية ستؤثر على الطقس في الجزء الأوروبي من روسيا وما إذا كانت مرتبطة بتسجيل التساقط غير الطبيعي للثلوج في منطقة موسكو في الأيام الأخيرة الماضية.

وقالت الخبيرة :"ليس هناك علاقة بين العواصف المغناطيسية وتساقط الثلوج. وكل وذلك لأن الأرض تخدعنا. وعلى سبيل المثال كان هناك القليل من الثلج والآن أصبح الثلج فوق السطح، ولم يكن لديك ما يكفي من المياه، ثم جلبت الأرض فيضانات، وبعد الفيضانات جاء جفاف.. وبطبيعة الحال، أدى دوران الغلاف الجوي في العقود الأخيرة الماضية بالتأكيد إلى التغيرات في المناخ والطقس التي نواجهها".

يذكر أنه في وقت سابق من ديسمبر الجاري، أصبح من المعروف أن أقوى توهج تم تسجيله على الشمس خلال السنوات الست الماضية بلغت قوته X2.8. وحذر الخبراء من أن مثل هذه الظواهر تكون بمثابة نذير للعواصف المغناطيسية.

المصدر: لينتا.رو