الصين.. ابتكار ملابس مريحة أثناء السفر بين الكواكب

ابتكر علماء صينيون ملابس يمكنها تبريد أو تدفئة الجسم بفضل جهاز ضبط درجة الحرارة على مدى يوم واحد بعد إعادة شحنه باستخدام ضوء النهار.

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وتشير مجلة Science إلى أن مجموعة من علماء جامعة نانكاي الصينية ابتكرت منظومة ملابس مرنة تعمل بالطاقة الشمسية تسمح للشخص بالبقاء في نطاق درجة حرارة مريحة على الرغم من تقلبات درجة حرارة الوسط المحيط.

ووفقا للباحثين، هذا الابتكار بخلاف الملابس المماثلة لتنظيم درجة الحرارة، قادر على التدفئة والتبريد على حد سواء بفضل جهاز يمكنه ضبط درجة الحرارة طوال اليوم بعد إعادة شحنه خلال النهار.

ويشير المبتكرون إلى أن الملابس التي تعمل بالطاقة الشمسية يمكن أن تساعد وتضمن سلامة وراحة الجسم البشري في ظروف تقلبات درجة حرارة الوسط المحيط، وحتى "البقاء فترة أطول على قيد الحياة في الظروف القاسية كما في الفضاء المكشوف أو على الكواكب الأخرى".

المصدر: تاس