روسيا تطلق منصة إلكترونية جديدة لمراقبة الدرونات والسكوترات الكهربائية

أعلنت الشركة المسؤولة عن منظومة ERA-GLONASS الروسية أنها ستطلق منظومة جديدة لتتبع حركة الدرونات والسكوترات الكهربائية.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة، أليكسي رايكيفيتش:" عام 2024 ستطلق شركتنا منصة رقمية جديدة في روسيا لتتبع حركة الطائرات المسيرة والسكوترات الكهربائية، ستعمل هذه المنصة لصالح خدمة Gostekh، وهي منصة رقمية موحدة للخدمات العامة في روسيا".

وأضاف: "ربطنا بمنصتنا اليوم 250 طائرة صغيرة تستخدم في الأعمال الزراعية في مناطق الجنوب الروسي، ونقدم خدماتنا لمشغلي هذه الطائرات مجانا.. بفضل منظومتنا الجديدة المبنية على أنظمة ERA-GLONASS سيكون بإمكاننا مراقبة مسارات حركة الطائرات، وكذلك تتبع حركة الدرونات في المناطق التي يحظر استخدامها الطائرات المسيرة فيها، كما سيكون بإمكاننا استعمال المنظومة لمراقبة حركة الدراجات والسكوترات الكهربائية لضبط حركتها لتلتزم بحدود السرعة المطلوبة في كل منطقة".

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وكان رايكيفيتش قد أشار في وقت سابق أيضا إلى أن مؤسسته تعمل على تطوير منظومة جديدة تعتمد على ERA-GLONASS للبحث عن السيارات المسروقة والمفقودة، وسيتم إطلاقها عام 2024.

المصدر: فيستي