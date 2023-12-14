شركة "زفيزدا" الروسية للسفن تنهي بناء ناقلة بترول عملاقة

سلمت شركة السفن "زفيزدا" في منطقة الشرق الأقصى الروسية ناقلة البترول "الجادة الشرقية" من مشروع "أفراماكس" لشركة "سوف كوم فلوت" الروسية التي تتخصص في نقل النفط الروسي بحرا.

وهي الناقلة البحرية الخامسة ذات الإزاحة الكبيرة التي بنتها شركة "زفيزدا" بموجب الاتفاقيات الموقعة مع وكلائها.

وقالت الخدمة الصحفية للشركة إن محفظة حجوزات الشركة تتضمن 12 ناقلة بحرية عملاقة من هذا النوع، تبنى 10 ناقلات منها بموجب الاتفاقية الموقعة مع شركة "روس نفط فلوت". و4 ناقلات أنجزت وبدأت بتنفيذ رحلات بحرية.

وأعادت الخدمة الصحفية إلى الأذهان أن ناقلة "الجادة الشرقية" اجتازت بنجاح كل الاختبارات البحرية حيث تأكد أفراد طاقمها من جاهزية المجموعتين الرئيسية والمساعدة من المحركات وأنظمة الإنقاذ وأجهزة الملاحة البحرية.

وتم تسليم الناقلة البحرية لشركة "سوف كوم فلوت" وأقيم حفل منح السفينة تسمية جديدة، واتخذ قرار بأن يطلق عليها "الجادة الشرقية" نسبة إلى أحد الشوارع في ميناء فلاديفوستوك الروسي.

يذكر أن الناقلات البحرية من مشروع "أفروماكس" هي السفن الأولى المبنية في روسيا مع مراعاة المقاييس المرموقة للسلامة البيئية. وهي مخصصة لنقل النفط الخام إلى مسافات غير محدودة.

وجدير بالذكر أن طول الناقلة البحرية بلغ 250 مترا، عرضها 44 مترا، إزاحتها 114000 طن، سرعتها 14.6 عقدة بحرية، غطسها 15 مترا، قوة مجموعة الطاقة المزدوجة المستخدمة لنوعين من الوقود الكلاسيكي والبيئي بلغت 16700 كيلوواط. وتعتبر السفينة من كاسحات الجليد من صنف ICE-1А.

وقد تم تسليم الناقلة في 6 ديسمبر، أما يوم 11 ديسمبر الجاري فشهد انطلاق أول رحلة بحرية تجارية لها.

المصدر: rosneft.ru