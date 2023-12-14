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الصين.. ابتكار مرشح كيميائي لاستخلاص اليورانيوم من مياه البحر

العلوم والتكنولوجيا

الصين.. ابتكار مرشح كيميائي لاستخلاص اليورانيوم من مياه البحر
Globallookpress Zhang Jiansong/Xinhua
صورة تعبيرية
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ابتكر الكيميائيون الصينيون مادة مسامية خاصة تعتمد على الهيدروكربونات العطرية يمكن لكل غرام منها استخلاص 12.6 ملغم من اليورانيوم خلال ثلاثة أسابيع.

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وتشير مجلة ACS Central Science إلى أن هذا يفتح الطريق لاستخراج اليورانيوم باستخدام طرق كهروكيميائية من مياه المحيط العالمي.

ويقول الباحثون: "ابتكرنا سقالات مسامية تعتمد على جزيئات عطرية يمكن إنتاجها وترسيبها على ركيزة كربونية مرنة باستخدام تقنية البلمرة الكهربائية. يمكن لكل غرام منها استخراج 12.6 ملغ من اليورانيوم من مياه البحر خلال ثلاثة أسابيع، ما يمهد الطريق لـ "استخراج اليورانيوم الكهروكيميائي" من مياه المحيط العالمي".

الصين.. ابتكار مرشح كيميائي لاستخلاص اليورانيوم من مياه البحر

وابتكر فريق من الكيميائيين الصينيين برئاسة البروفيسور تشاو روي، من جامعة نورث ويسترن في تشانغتشون هذه المادة، أثناء دراسة خصائص الأطر العطرية المسامية، التي تشبه في تركيبها خلايا عسل النحل، وتتكون من جزيئات مركبات عضوية عطرية.

ويشير الباحثون إلى أن العدد الكبير من المسام والمساحة السطحية النوعية لهذه المواد جعلتهم يفكرون بإمكانية استخدامها في استخراج أيونات اليورانيوم من مياه البحر، حيث. وفقا لتقديرات العلماء الحالية، يحتوي المحيط العالمي على حوالي ألف مرة أكثر من احتياطيات هذا العنصر المتاحة للبشر على الأرض.

وقد اتضح للفريق العلمي أن هذا ممكن بمساعدة مادة PAF-144-AO التي ابتكروها المتكونة من نوعين من الجزيئات العطرية، (NCP وTCB)، التي تتحد تلقائيا تحت تأثير التيار الكهربائي وتشكل بنية مسامية. وعند دمجها مع مادة هيدروكسيلامين، تصبح قادرة على التقاط أيونات اليورانيل (UO2++) وتحويلها إلى مركبات يورانيوم غير قابلة للذوبان عند تمرير تيار منخفض عبر المرشح.

المصدر: تاس

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