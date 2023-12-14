الأولى في العالم.. "حقيبة ميكروويف" تسخّن الطعام أثناء التنقل!

يمكن أن تصبح وجبات الغداء الباردة شيئا من الماضي قريبا مع تصميم "حقيبة ميكروويف" بتقنية مذهلة.

وتوفر "حقيبة الميكروويف" الأولى في العالم الطعام الساخن في دقائق، بغض النظر عن المكان الذي قد تجد نفسك فيه.

ويمكن أن تصل درجة حرارة الحقيبة إلى 80 درجة مئوية في أقل من خمس دقائق، وفقا لمطوريها.

Willtex Willcook Microwave Bag Heats Up to 80 Degrees Celsius in Just Five Minutes https://t.co/jFmEwg3yRKpic.twitter.com/4Fle06nPsI — Gift 365 (@AGift365) December 12, 2023

وتم تصميم Willtex Willcook اليابانية، على شكل حقيبة كمبيوتر محمول، بحيث يتم تعليقها على الكتف لتسخين الطعام أثناء التنقل.

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ومع وجود بطارية خارجية، يقول مبتكروها إنها تتضمن ميزة الشحن للحفاظ على غداءك دافئا لمدة تصل إلى ثماني ساعات.

وفي حين يطلق على Willcook اسم "حقيبة الميكروويف"، إلا أنها لا تستخدم في الواقع أفران الميكروويف لتسخين الطعام.

وتستخدم الحقيبة مادة ألياف متقدمة، طورتها تكنولوجيا الألياف اليابانية Sanky Consys. وتحتوي الطبقة الداخلية على مادة معالجة لمقاومة الزيت والماء والبقع عند تسخين الطعام.

ولن تكون Willcook أول منتج استهلاكي يستخدم تقنية التسخين في تصميمات الأقمشة، حيث تنضم إلى مجموعة من المعاطف والجوارب الساخنة وحتى نعال الأحذية المصممة للتغلب على البرد.

وفي العام الماضي، قام علماء من جامعة تكساس بتطوير وسادة وفراش ذاتي التسخين مصمم لخداع المستخدمين ودفعهم إلى النوم.

ومع ذلك، وعلى عكس هذه الاختراعات الأخرى، تدعي Willtex أن كل ألياف فردية من المادة قادرة على إنتاج الحرارة بنفسها بدلا من الاعتماد على عناصر تسخين أخرى.

وتقول Willtex أنه يمكن التحكم في درجة حرارة المادة بين 40 درجة مئوية و250 درجة مئوية.

ويمكن التحقق من درجة الحرارة الداخلية وتعديلها بسرعة باستخدام التطبيق المصاحب "HOTOPIA".

وكشفت Willtex أن Willcook ستظهر في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2024.

المصدر: ديلي ميل