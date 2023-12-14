روسيا تطور روبوتات مائية جديدة لصالح الجيش

ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير روبوتات مائية جديدة لصالح الجيش.

وقال مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية للوكالة:"إن روسيا تعمل على تطوير روبوت مائي جديد ضارب قادر على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 5 كيلوغرامات"

وأضاف:"الروبوت الجديد سيجهز بأربعة محركات، وسيكون قادرا على قطع 1 كلم في كل مهمة، ونقل حمولات مختلفة، وستبدأ عمليات اختباره في فبراير القادم. قواتنا العسكرية اليوم تتمركز بالقرب من نهر الدنيبر، لذا فهم بحاجة لروبوتات مائية هجومية قادرة على ضرب أهداف العدو".

إقرأ المزيد

وتبعا للمصدر فإن الروبوت المائي الروسي الجديد سيستخدم في عمليات إزالة الألغام المائية، وعمليات المراقبة على أعماق تصل إلى 30 مترا، ولذلك فإذا وردت معلومات عن وجود ألغام على دعامات أحد الجسور، على سبيل المثال فلن تكون هناك حاجة لإرسال فريق من الغواصين لاستطلاع الوضع وإزالة هذه الألغام، بل سيقوم الروبوت بهذه المهمات".

المصدر: كوميرسانت