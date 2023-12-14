علماء روس يكتشفون" شذوذا طبيعيا" للزرنيخ في إقليم ما وراء البايكال

اكتشفت بعثة فرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا لدراسة التنوع البيولوجي، زيادة في المحتوى الطبيعي للزرنيخ، وهو سم قوي، في تربة إحدى مناطق إقليم ما وراء البايكال.

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ويقول ألكسندر سيسو رئيس مختبر الكيمياء الحيوية للتربة بمعهد علوم التربة والكيمياء الزراعية في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء:"اكتشفت البعثة خلال عملها شذوذا جيوكيميائيا طبيعيا لأول مرة، على بعد 15-20 كيلومترا غرب مجمع بيستريتسكي لتعدين ومعالجة خامات النحاس والحديد والذهب، حيث يزداد محتوى الزرنيخ الإجمالي في التربة مع العمق من 180 إلى 759 ملغ لكل كلغم".

ويشير إلى أن العلماء لم يلاحظوا أي تأثير للزرنيخ في النباتات، ويبدو أن هذا يعود إلى انخفاض تركيزه في أنسجتها. لذلك لا بد من إجراء دراسات مفصلة لتحديد حركة الزرنيخ في السلسلة الغذائية من النباتات إلى الحيوانات وإلى الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة التنوع البيولوجي الأساسية هي استمرار لعمل شركة نوريلسك نيكل وفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبريا الذي بدأ في عام 2020 وشمل ثلاث مناطق: شبه جزيرة كولا وشمال إقليم كراسنويارسك وإقليم ما وراء بايكال. الغرض من الدراسة الحالية هو تحديد مناطق تأثير نشاط الشركة وتقييم حالة التنوع البيولوجي للنظم البيئية في مناطق عمليات نوريلسك نيكل. ستشكل نتائج الدراسة الأساس لنظام مؤسسي لإدارة التأثير على التنوع البيولوجي ووضع برامج لحفظه ومراقبته.

المصدر: تاس