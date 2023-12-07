روسيا تختبر أسلحة سفينة حربية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أنها أجرت اختبارات ناجحة على أسلحة سفينة صاروخية جديدة تم تطويرها لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"في إطار المرحلة النهائية من الاختبارات الحكومية، خضعت سفينة Naro-Fominsk العسكرية الجديدة مؤخرا لاختبارات إطلاق النار من أسلحتها من مدافع عيار 30 و100 ملم موجودة في منظومة التسليح في السفينة، واستخدم درع سفينة صغيرة كهدف. جميع الاختبارات جرت بنجاح".

وأضاف البيان:"في المستقبل القريب سيتعين على طاقم السفينة اختبار منظومات الدفاع الجوي الموجودة فيها، وحينها سترافق السفينة طائرات تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي.. خلال مراحل الاختبارات الحكومية يقوم طاقم السفينة وأعضاء اللجان الحكومية بالتحقق من عمل السفينة بشكل عام وعمل جميع أنظمتها، ويتأكدون من مطابقتها للمواصفات المطلوبة".

وزارة الدفاع الروسية

إقرأ المزيد

وتنتمي "Naro-Fominsk" إلى فئة سفن Buyan-M الصاروخية التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 21631، ويبلغ طول كل من هذه السفن 75 مترا، وعرضها 11م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طن، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بصواريخ "كاليبر" المجنحة، ومدافع من عيار 100 ملم، وصواريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات AK-630-2 Duet المضادة للأهداف الجوية والبحرية.

المصدر: سلاح روسيا