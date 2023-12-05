كيف تدمر مدرعات الناتو؟.. الحرس الوطني الروسي يرشد جنوده

قام ضباط إدارة التدريب القتالي في الحرس الوطني الروسي بوضع تعليمات و إرشادات تفصيلية خاصة بتدمير دبابات الناتو وغيرها من المدرعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وقد تم إعداد التعليمات على أساس الخبرات العالمية والتجربة القتالية التي تم توفيرها خلال المعارك في منطقة دونباس. وتشير المخططات الملحقة بالتعليمات الخطية إلى نقاط ضعف المدرعات ومواصفاتها التقنية التكتيكية.

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وقد أظهرت تجربة العمليات الحربية الجارية في منطقة الشرق الأوسط أن دبابات "أبرامز إم 1" لديها دروع قوية في مقدمتها. مع ذلك فإن جانبيها وجزءها الخلفي أكثر عرضة للإصابة حتى بشحنات جوفاء لقاذفات القنابل "إر بي غي – 7". أما منظومة الصواريخ المضادة للدبابات فيمكنها أن تصيب مخزون الذخائر المتوزعة خلف البرج المدرع. كما يمكن إصابة مدفع الدبابة.

ويوصى أيضا بضرب فجوة بين برج وجسم الدبابة. وقد يؤدي الانفجار الناجم عن تلك الإصابة إلى إتلاف المحرك المساعد الذي يحرك البرج. أما شظايا الذخيرة فيمكن أن تمنع البرج من الدوران وتسبب تعطيل الدبابة بكاملها.

وجاء في التعليمات أيضا، أن "إعماء" دبابة "أبرامز" يمكن تحقيقها بنيران الأسلحة الخفيفة في حال تدمير أجهزة الرصد المثبتة على برجها.

المصدر: تاس