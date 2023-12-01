روسيا تطور مجموعة من سفن الإنزال العسكري الكبيرة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن العمل جار في البلاد على تطوير سلسلة من سفن الإنزال العسكرية الكبيرة لصالح الجيش.

وقال مصدر مطلع في مجال الصناعات الدفاعية لوكالة "تاس" الروسية :"روسيا ماضية في مشروع تطوير سفن إنزال عسكري جديدة مطورة عن تلك التي صنعتها في إطار المشروع 11711، وستبنى في مصنع يانتار".

وأضاف: "يعمل مصنع يانتار حاليا على تطوير سفينتي إنزال جديدتين هما فلاديمير أندرييف وفاسيلي تروشين، وسيتم تسليمهما لأسطول المحيط الهادئ التابع للجيش عامي 2024 و2025، والصيف المقبل سيوقع المصنع عقودا لبناء سفينتين أخريين من نفس النوع، ستخصصان لأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي، وستبدأ عملية تصنيعهما بحلول نهاية 2025".

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن السفن الجديدة سيتراوح مقدار إزاحتها للمياه ما بين 7 و8 آلاف طن، وستكون كل سفينة قادرة على نقل 13 دبابة أو 36 ناقلة جنود مدرعة، وأكثر من 100 عسكري بعتادهم الحربي الكامل.

وستتسلح هذه السفن برشاشات AK-630 من عيار 30 ملم، ورشاشات АК-630М-2، وستحمل على متنها مروحية البحث والإنقاذ Ka-27 أو مروحية من نوع Ka-29.

ويوجد في خدمة الجيش الروسي حاليا سفينتا إنزال عسكري تم تطويرهما في إطار المشروع الحكومي 11711، هما "إيفان غرين" و"بيوتر مرغونوف"، ويبلغ طول كل واحدة منهما 120 مترا، وعرضها 16.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه 5000 طن تقريبا، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 18 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا