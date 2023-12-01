بيلاروس تعمل على ابتكار لقاح مضاد لإدمان الكحول

وفقا لسيرغي بولشاكوف المدير العام لشركة BelVitunifarm، يعمل الخبراء على ابتكار لقاح مضاد لإدمان الكحول.

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وقد كشف بولشاكوف سبب هذه الفكرة، مشيرا إلى أنه اتضح لإدارة الشركة أن العاملين الأذكياء فقدوا كفاءاتهم تحت تأثير المشروبات الكحولية. واستنادا إلى ذلك تقرر ابتكار لقاح ضد إدمان الكحول. وسيساعد هذا اللقاح الشخص على تحمل عواقب تناوله جرعات كبيرة من الكحول بسهولة.

ويقول: "نريد مساعدة الشخص فسيولوجيا على تحمل عواقب تناول الكحول. سيتم إجراء التطعيم بشكل وقائي، وسيتم تشكيل حاجز معين لمواجهة تأثير جرعة الصدمة من الكحول".

ووفقا له، يجري العمل بصورة نشطة على ابتكار هذا الدواء الذي يهدف إلى منع الشخص من الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المتقدمة ستسمح باستعادة عملية التمثيل الغذائي.

ويشير إلى أن اللقاح يخضع حاليا للاختبارات المخبرية وبعدها يجب أن يخضع للاختبارات السريرية.





المصدر: فيستي. رو+pravda.ru