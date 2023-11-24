موسكو تسجل أدنى معدل للضغط الجوي منذ 50 عاما!

سجّلت موسكو صباح اليوم الجمعة، رقما قياسيا بمعدل الضغط الجوي المنخفض، وكسرت الرقم الذي تم تسجيله في هذا المجال منذ 50 سنة.

وحول الموضوع قال كبير المختصين في مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية، يفغيني تيشكوفيتس:"سجلت موسكو صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري، رقما قياسيا لمعدل انخفاض الضغط الجوي، وتم تحطيم الرقم القياسي لانخفاض الضغط الجوي الذي سجل في المدينة من 50سنة".

وأضاف: "نظرا لاقتراب مركز إعصار شمال الأطلسي، تستمر قراءات أجهزة قياس الضغط الجوي بالانخفاض في موسكو، وصباح الجمعة، وفي تمام الساعة 06:00 تم تسجيل معدل ضغط جوي يعادل 719.7 ملم زئبقي.. الرقم القياسي السابق لمعدل الضغط الجوي المنخفض تم تسجيله في موسكو عام 1973، وبلغ حينها 722.3 ملم زئبقي، اليوم تم كسر هذا الرقم".

وأشار خبير الأرصاد الجوية إلى "أن معدلات الضغط الجوي ستستمر بالانخفاض خلال الساعات المقبلة اليوم، لتصل إلى 717 ملم زئبقي، أي أقل من المعدل الطبيعي بـ 30 وحدة".

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وأوضح الأخصائي أنه وعند انخفاض معدلات الضغط الجوي، ينخفض ​​مستوى تركيز الأكسجين في الهواء، ما يؤدي إلى انخفاض إمدادات الأكسجين إلى الأوعية الدموية والأنسجة في الجسم، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على الناس الذين يعانون من مشكلات انخفاض ضغط الدم.

المصدر: نوفوستي