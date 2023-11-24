روسيا بصدد ابتكار طائرة مسيرة جديدة للاستطلاع وتعديل النيران

يعمل المتخصصون الروس على ابتكار طائرة مسيرة من نوع "الجناح الطائر" للاستطلاع وتعديل نيران المدفعية وإعادة الإرسال، بما في ذلك لمسيرة "المشرط" الجديدة.

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ويقول مصدر في مكتب تصاميم "فوستوك" في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "يجري العمل على تطوير طائرة مسيرة من نوع "الجناح الطائر" يبلغ باع جناحيها حوالي 3 أمتار، ومن المأمول أن تبدأ اختباراتها في شهر فبراير 2024 . وستكون مهمة هذه الطائرة المسيرة الاستطلاع وإعادة الإرسال بما فيها الطائرة المسيرة "المشرط" الانتحارية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك ستستخدم في تحديد إصابة الأهداف وتعديل توجيه نيران المدفعية".

ويمكن لهذه الطائرة المسيرة البقاء في الجو إلى 6 ساعات ويصل مداها إلى 100 كلم ويمكنها حمل 4 كغم .

ويضيف المصدر: "بالإضافة إلى احتياجات منطقة العمليات الخاصة يمكن استخدام هذه الطائرة مثلا في قطاع صناعة النفط والغاز ومن قبل وزارة حالات الطوارئ. وعموما في جميع الأماكن التي بحاجة إلى مراقبة طويلة المدى، وتسيير دوريات، وتسجيلات الفيديو، وما إلى ذلك. إي أن نطاق استخدامها واسع جدا".

المصدر: تاس