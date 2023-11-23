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روسيا في طليعة دول العالم بتطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا في طليعة دول العالم بتطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة
Legion-Media
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يقوم المتخصصون الروس "باختبار" أنظمة الطائرات المسيرة بشكل حثيث متجاوزين بقية دول العالم، ولدى البلاد فرصة لتولي موقع ريادي في السوق الدولية.

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي للشؤون الرقمية والتطوير التكنولوجي دميتري بيسكوف خلال لقاء مائدة مستديرة: تتوفر أمام بلدنا "فرصة فريدة لتصبح واحدة من الدول الرائدة، وربما حتى في طليعة دول العالم في هذا الاتجاه (تطوير الطائرات المسيرة). وهذا بفضل العملية الخاصة حيث تتوفر فرصة فريدة لاختبار تقنيات جديدة.

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وأضاف بيسكوف الذي يشغل أيضا مدير عام مؤسسة "المنصة الوطنية للمبادرة التكنولوجية": دعم الدولة لحلقات الإبداع التقني بين الشباب في مجال تطوير أنظمة الطيران بدون طيار، يوفر أفاقا واسعة، في الواقع الجميع يراقبوننا ويسعون للحاق بنا.

واختتم كلامه قائلاً: "لا أرى فرصة مواتية أكثر من هذه من حيث التوقيت والمكان، كتلك التي تتوفر حاليا للتطور التكنولوجي السريع.

المصدر: تاس

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