اضطرت التشكيلات المسلحة التابعة لنظام كييف، بعد أن فقدت قدرا كبيرا من المدرعات الخفيفة، إلى استعادة ناقلات الأفراد المدرعة التي كانت معدة للتخلص منها في مدافن النفايات.

على سبيل المثال، فإن الشبكات الاجتماعية نشرت مقطع فيديو أظهر ناقلة "بي تي إر – 60" المدرعة السوفيتية الصنع. ونظرا لأن درعها رقيق جدا بمقدار تسعة ملليمترات في الجزء الأمامي وسبعة ملليمترات على جانبي المدرعة، فقد تم تركيب صفائح فولاذية إضافية على جسم المدرعة. وظهر فيها أبواب جانبية لدخول وخروج الأفراد، كما هو الحال في ناقلة "بي تي إر – 80" المدرعة. ومن الواضح أن هذا التحديث لمدرعة "بي تي إر – 60 " مأخوذ من المدرعة السوفيتية الصنع البلغارية المطورة BTR 60PB MD3.

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وقد ظهر على سقف "بي تي إر – 60" برج مدرع على شكل زاوية، ومن غير الواضح أي سلاح سيستخدمه. لكن من المعلوم أن مقاتلي نظام كييف عملوا في الآونة الأخيرة على تركيب مدافع رشاشة أمريكية عيار 12.7 ملم من طراز M2 Browning وقاذفات القنابل الأمريكية عيار 40 ملم من طراز Mark 19.

وعلاوة على ذلك يبدو أنه تم تركيب محركي ديزل أمريكيي الصنع بدلا من محركي البنزين القديمين. ويدور الحديث الآن حول ناقلة مدرعة واحدة فقط من هذا النوع لم تخضع إلى حد الآن لأية اختبارات، ويستبعد أن تظهر ناقلة أخرى لأن معملا ينتجها سيتم تدميره حتما بصواريخ روسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا