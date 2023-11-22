كشف الميزة الرئيسية للطائرة Su-57 بطيارين اثنين

وفقا للخبير العسكري فاسيلي دانديكين، إن وجود الطيار الثاني في مقاتلة الجيل الخامس Su-57 سيسمح باستخدام الأسلحة الموجودة على متن الطائرة بفعالية أكثر.

ويشير الخبير في حديث لـ Lenta.ru إلى أن الطيار الثاني "مساعد الطيار" سيزيد من قدرات طائرة الجيل الخامس المقاتلة Su-57 .

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ويقول: "باعتقادي سيقوم مساعد الطيار بدور الملاح. أي عمليا سيتألف طاقم الطائرة من شخصين. سيساعد هذا على حل المشكلات المرتبطة باستخدام الأسلحة بفعالية أكبر. وأكثر من ذلك إذا حصل ذلك بالتزامن مع الطائرة المسيرة "الصياد" فإن تنسيق هذا الاتصال سيكون على وجه التحديد من مهام مساعد الطيار".

ويشير الخبير العسكري إلى أن طاقم مكون من طيارين اثنين يستخدم حاليا في طائرات ميغ-31.

وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق أن أعلن عن منح شركة الطائرات المتحدة براءة اختراع جديدة لـ "طائرة تكتيكية شبحية متعددة الوظائف ذات مقعدين"، والمقصود هنا مقاتلة الجيل الخامس Su-57 مع مساعد الطيار، التي ستجهز بخزانات وقود إضافية، ما سيزيد من مدى ومدة طيرانها بنسبة عشرة بالمئة.

المصدر: لينتا. رو