تصنيع جزء جديد من المحطة النووية على أرض مصر (صور)

نشرت قناة محطة الضبعة النووية على "تليغرام" مجموعة من الصور للحظة تصنيع المضخات الخاصة بالمياه التي سيتم تركيبها في محطة الضبعة النووية المصرية.

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وقالت القناة إنه يتم تصنيع هذه المضخات بالتعاون بين المهندسين الروس والمصريين الذين يعملون في محطة الضبعة النووية، مشيرة إلى أن هذه المضخات هامة للتبريد السريع للتوربينات باستخدام المياه.

وتابع: "عند يتم توليد كميات هائلة من الطاقة في محطة الطاقة النووية، يتم إطلاق كمية كبيرة من الحرارة - وبالتالي، فإن التشغيل عالي الجودة لأنظمة التبادل الحراري أمر بالغ الأهمية".

ونوهت بأن أنظمة التبادل الحراري تعمل عن طريق التبريد السريع للتوربينات ومعدات التبادل الحراري الخاصة بمحطة الطاقة النووية.

وقالت إن الوزن الإجمالي لجميع أنابيب المياه التي يتم العمل عليها هو 429 طنا، وقطر الأنابيب 3 أمتار، ويعد تصنيع هذه المعدات على قدم وساق بكمية كبيرة من العمالة ويبلغ عددهم من 30 إلى 50 عامل ومهندس.

المصدر: RT