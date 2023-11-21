الجيش الروسي يتسلح بـ 12 غواصة "Yasen" نووية استراتيجية

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن سلاح البحرية في الجيش الروسي سيضم 12 غواصة نووية استراتيجية من نوع "Yasen".

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية":"في المستقبل القريب ستبدأ عملية تصنيع 3 غواصات جديدة من نوع Yasen لصالح سلاح البحرية في الجيش الروسي، ومع الغواصات التي تم تصنيعها سابقا في إطار المشاريع (885، M885، 885MA) سيمتلك الجيش 12 غواصة من هذا النوع، 6 منها ستعمل لصالح الأسطول الشمالي، و6 ستعمل لصالح أسطول المحيط الهادئ".

وتوجد في خدمة سلاح البحرية الروسي حاليا غواصة نووية استراتيجية تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي "885" هي غواصة " سيفيرودفينسك"، إضافة إلى غواصتي "كازان" و"نوفوسيبيرسك" اللتين طورتا في إطار المشروع 885М، وتخضع غواصة "كراسنويارسك" من نفس الفئة أيضا لمراحل الاختبارات النهائية، ويفترض أن تنضم إلى الخدمة قبل نهاية العام الجاري.

وهناك خمس غواصات أخرى من نوع "Yasen" ما تزال في مراحل مختلفة من البناء هي (أرخانغلسك، وبيرم، وأوليانوفسك، وفلاديفوستوك، وفورونيج).

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وتتميز غواصات "Yasen" الروسية بالقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م تحت سطح الماء، ويمكنها العمل لمدة 100 يوم دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، وتتسلح هذه الغواصات بمنصات لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" الروسية المجنحة، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا