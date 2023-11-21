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روسيا تختبر مركبات جديدة لنقل المدرعات

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر مركبات جديدة لنقل المدرعات
rg.ru
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن الخبراء في روسيا بدأوا باختبار عربات جديدة، تم تطويرها لنقل الدبابات والمدرعات.

وجاء في منشور على موقع "كراسنيا زفيزدا" الروسي:"لاحظ الخبراء في روسيا الحاجة إلى تطوير أنواع جديدة من الآليات التي يمكنها نقل المدرعات والدبابات لمسافات طويلة، لذا طوروا نماذج جديدة من هذه الآليات".

وأضاف المنشور:"آليات نقل المدرعات الثقيلة عادة ما تكون مجنزرة، وحركتها على الطرقات المعبدة تسبب ضررا كبيرا لتلك الطرقات، لذا قام الخبراء بتطوير شاحنات كبيرة تجر خلفها عدة مقطورات محمولة على عجلات، وبدأوا باختبار هذه الآليات".

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وتبعا للموقع فإن الآليات الجديدة هي عبارة عن نسخة معدلة عن شاحنات Ural-64706-0311، لكنها حصلت على قمرة مدرعة قادرة على حماية السائق والركاب من الرصاص والقذائف وتتطابق مع المعايير العسكرية الروسية، كما يمكن لهذ الآلية الكبيرة التي تزن 52 طنا أن تتحرك بسهولة على مختلف أنواع التضاريس والطرق الوعرة.

المصدر: سلاح روسيا

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