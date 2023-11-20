إطلاق اسم "ستالينغراد" على كاسحة الجليد النووية الروسية الجديدة

أعلن الناطق باسم الحكومة في مقاطعة فولغوغراد (ستالينغراد سابقا)، إطلاق تسمية "ستالينغراد"على كاسحة الجليد النووية الروسية الجديدة.

وقد حظي هذا الاقتراح بتأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن ذلك محافظ المنطقة اندريه بوتشاروف في اجتماع مجلس قدامى الحروب. وقال:" بغية الحفاظ على الذاكرة التاريخية عن مآثر المدافعين عن ستالينغراد في الحرب الوطنية العظمى ومن أجل التربية الوطنية العسكرية للمواطن، تم إطلاق اسم "ستالينغراد" على كاسحة الجليد النووية الجديدة. كما أوضحت حكومة المقاطعة أن الوثيقة التاريخية التي توثّق تسمية كاسحة الجليد، قد سُلّمت لمجلس المحاربين القدماء.

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يذكر أن كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد" يتم بناؤها حاليا في أحد مصانع بطرسبورغ للسفن. وتعتبر كاسحات الجليد التي بنيت هناك من أكبر وأقوى السفن في العالم. ومهمتها الرئيسية هي ضمان الملاحة البحرية طوال السنة، في غرب منطقة القطب الشمالي.

وبلغ طول كاسحة الجليد "ستالينغراد 173.3 متر، عرضها 34 مترا، إزاحتها 33.5 آلاف طن، وبمقدورها اختراق سماكة الجليد بعمق 3 أمتار.

يذكر أن القرار ببناء كاسحات الجليد النووية الروسية الجديدة اتخذ في أغسطس عام 2012. وقبل ذلك تم عام 2009 إعداد المشروع الـ22220 لكاسحات الجليد النووية الروسية الجديدة.

جدير بالذكر أن كاسحة الجليد النووية الأولى "أركتيكا" من مشروع 22220 الذي ينتج قوة 60 ميغاواط تم إنزالها إلى البحر في 16 يونيو عام 2016 من مصنع "بالتيسكي زافود" في بطرسبورغ . ثم أنزلت كاسحتا الجليد "سيبيريا" و"الأورال". وقد دخلت كاسحات الجليد كلها الخدمة ضمن تشكيلة شركة "آتوم فلوت" الروسية.

المصدر: روسيسكا غازيتا