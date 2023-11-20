"المشرط".. درون انتحاري روسي جديد يدخل على خط العملية العسكرية الخاصة

بدأ الجيش الروسي باستخدام ذخيرة حائمة جديدة ( درون شبح انتحاري ضارب) من طراز "سكالبيل" (المشرط) في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مكتب "فوستوك" الروسي للتصاميم. وأوضح المكتب أن "المشرط" يُنتج في الوقت الراهن على دفعات صغيرة، 20 مسيّرة انتحارية ضاربة شهريا. ويمكن زيادة حجم الإنتاج الصناعي الشهري إذا اقتضى الأمر، وأضافت الوكالة أن المكتب كان قد سلّم القوات المسلحة الروسية 15 مسيّرة من مسيّرات "المشرط" الانتحارية، دفعة واحدة.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في سبتمبر الماضي، بأن مكتب "فوستوك" (الشرق) الروسي للتصاميم يخطط لإطلاق الإنتاج الصناعي للمنصة المسيّرة الوحيدة الاستخدام، المتعددة المهام من طراز"سكالبيل" (المشرط). وقد حصلت المسيّرة الانتحارية على مساحة للحمولة المفيدة بقطر 125 ملم وطول 650 ملم، وبلغ وزن المسيّرة عند الإقلاع 10.5 كيلوغرام. أما وزن الحمولة المفيدة فزاد عن 5 كيلوغرامات.

وقال العقيد المتقاعد ورئيس قسم التحليل السياسي في جامعة "بليخانوف" الروسية بموسكو أندريه كوشكين إن فاعلية "المشرط" لا تقل كثيرا عن فاعلية درون "لانتسيت" الروسي. لكنه أقل ثمنا (300000 روبل فقط)، وبوسعه تنفيذ نفس المهام التي ينفذها "لانتسيت".

وقال الخبير العسكري الروسي فاسيلي دانديكين إن "المشرط" سهل القيادة، في أثناء الانقضاض نحو الهدف، ويعتبر شبحيا لأنه من الصعب جدا اكتشافه من قبل رادارات العدو ووسائل حربه الإلكترونية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا