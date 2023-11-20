غواصات "بوريه" النووية الروسية تلتقط الأصوات "أبعد بمقدار 1.5 مرة" من مثيلاتها الأمريكية

تسمع الغواصات النووية الاستراتيجية الروسية "بوريه" تحت الماء أبعد بمقدار 1.5 مرة من الغواصات التابعة لسلاح البحرية الأمريكي.

وذلك بسبب تجهيزها بمنظومة " إرتيش – أمفورا- بي 055" الرادارية الصوتية المائية التي بمقدورها تتبع ما لا يقل عن 30 هدفا تحت الماء في وقت واحد.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن مقال نشره العدد الجديد لمجلة "أرسينال أوتيتشيستفا" (ترسانة الوطن) العسكرية الروسية.

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وأشار المقال إلى أن غواصات "بوريه" تكتشف سفن العدو على مسافة تزيد بمقدار 1.5 مرة، مقارنة بأنظمة مماثلة في أحدث الغواصات الأمريكية النووية المتعددة المهام للجيل الرابع من طراز Virginia، فضلا عن الغواصات من مشروع Ohio.

أما رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن" فيكتور موراخوفسكي فأوضح لوكالة "نوفوستي" الروسية أن المنظومة الصوتية المائية التي تحملها الغواصات "بوريه" الروسية تتفوق من حيث بُعد اكتشاف الأهداف على الغواصات النووية الاستراتيجية بمقدار 100 كيلومتر.

يذكر أن المنظومة الرادارية الصوتية المائية الروسية تتضمن هوائي "أمفورا" الصوتي القادر على معالجة الإشارات رقميا والهوائيات الجانبية الكبيرة المساحة وهوائي مقطور. وتستخدم المنظومة أنظمة اكتشاف الضجيج والتقاط الأصداء وتصنيف الأهداف. كما تكتشف الغواصات والطوربيدات والألغام وغيرها من الوسائل تحت المائية للعدو، وبالإضافة إلى ذلك فهي قادرة على قياس سمك الجليد في مناطق القطب الشمالي وإيجاد ثغرات يمكن أن تطفو عبرها إلى سطح الماء وتطلق الصواريخ الباليستية.

يذكر أن مشروع "بوريه" يضم 7 غواصات نووية استراتيجية حاملة لصواريخ "يوري دولغوروكي"، "ألكسندر"نيفسكي"، "فلاديمير مونوماخ"، "الأمير فلاديمير"، الإمبراطور ألكسندر الثالث"، الأمير أوليغ" و"الجنراليسيمو سوفوروف". ولا تزال 3 غواصات أخرى قيد البناء.

وتحمل كل غواصة 16 صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "بولافا" يعمل بالوقود الصلب ويُطلق إلى مسافة 10000 كيلومتر.

سرعة الغواصة 29 عقدة بحرية، طولها 170 مترا، ويمكن أن تغوص إلى عمق 480 مترا.

المصدر: نوفوستي