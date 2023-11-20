شركة روسية تحصل على براءة اختراع طائرة حربية ميدانية جديدة

حصلت شركة الطائرات الموحدة الروسية على براءة اختراع طائرة تكتيكية شبحية جديدة متعددة المهام.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن الناطق باسم الشركة ووثائق براءة الاختراع بأن الطائرة تُخصص لاكتشاف وتدمير الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.

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وجاء في وثائق البراءة أن الاختراع ينتمي إلى مجال الطيران وبالتحديد إلى الطائرات الثنائية المقاعد الشبحية التكتيكية وتخصص لاكتشاف وإصابة الأهداف الجوية والأرضية والبحرية بالسرعات فوق وتحت الصوتية وفي مجال الارتفاعات الواسع. كما يمكن استخدامها كمركز قيادة جوي عند خوض معركة الشبكة المركزية من قبل مجموعات مختلطة من الطائرات".

وقال مطورو الطائرة إنها قريبة من حيث مواصفاتها التقنية والتكتيكية من أسرة المقاتلات "سو-30 إم كا".

يذكر أن الطائرة يمكن أن تستخدم كمركز قيادة من شأنها ضمان التعاون بين تشكيلات الطائرات وكذلك تحليل البيانات التي تجمعها أنظمتها والمعلومات الواردة من مصادر خارجية وإعطاء توصيات باستخدامها اللاحق. وإضافة إلى ذلك يمكن أن تستخدم كمركز لقيادة المسيرات الجوية.

بينما لم يذكر الناطق أية معلومات إضافية عن مواصفات الطائرة الميدانية الجديدة.

المصدر: تاس