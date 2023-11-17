روسيا.. تطوير "محرك هيدروجيني" يعمل في ظروف القطب الشمالي

قام العلماء في معهد النفط والغاز التابع لجامعة "سيبيريا" الفيدرالية في مدينة كراسنويارسك، بتطوير محرك يعمل بالهيدروجين، مخصص لظروف منطقة القطب الشمالي.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية فلاديمير سيدوف مدير عام شركة الهيدروجين الروسية والشريك الاستراتيجي للمعهد فلاديمير سيدوف.

وبدأ مشروع التطوير عندما قرر فلاديمير سيدوف تركيب محرك الهيدروجين الذي ابتكره متخصصو الشركة على سيارة "تسلا" الكهربائية حيث قام خزان الهيدروجين بسعة 3 كيلوغرامات بتزويد خلايا الوقود بالهيدروجين ليتفاعل مع الأكسجين الجوي لتوليد الكهرباء، مما أتاح رفع استطاعة السيارة الكهربائية من 400 كيلومتر إلى 1000 كيلومتر. وكانت تلك التجربة، حسب الأخصائيين، ناجحة تماما.

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بعد ذلك اتخذ قرار بإدخال تعديلات على تصميم المحرك، ليناسب ظروف القطب الشمالي. وقال مدير عام الشركة:" قمنا بتغيير تصميم المحرك وتركيبة المحفّزات، كما غيرنا نسبة التبريد والتسخين لخلايا الوقود، لأنه كان من الضروري تغيير هذه التقنيات لتتماشى مع ظروف منطقة القطب الشمالي"، وأضاف قائلا إنه تتم في حال العمل بمنطقة أقصى الشمال معالجة معدن محرك الهيدروجين بمركّب خاص.

وحسب مدير عام الشركة تم تحقيق هذا المشروع تحت الإشراف العام من قبل مركز Sidera للبحوث العلمية والإنتاج المشترك بين قطاعات التقنيات المبتكرة، والذي أنشأه المعهد والشركة للعمل على تطوير تكنولوجيات الهيدروجين.

ويعتقد المطورون أن ميزة محرك الهيدروجين للقطب الشمالي تكمن في أنه لا يتطلب استيراد وقود الديزل، ويمكن الحصول على الهيدروجين من الغاز المصاحب الذي يتم إطلاقه في أثناء إنتاج النفط. كما أن هذا النوع من الوقود صديقا للبيئة أكثر من غيره.

وتدرس الآن مسألة إنشاء خلايا وقود الطائرات بدون طيار التي تستخدم في مجال الاستكشاف الجيولوجي في مناطق ظروف القطب الشمالي. وقال المطورون إن بطاريات الطائرات بدون طيار لا تستطيع في ظروف الصقيع الشديد، تحمل التشغيل لمدة طويلة.

المصدر: تاس