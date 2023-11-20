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خبير عسكري روسي: أحدث المدافع الصينية يتفوق على مثيلاته الغربية

العلوم والتكنولوجيا

خبير عسكري روسي: أحدث المدافع الصينية يتفوق على مثيلاته الغربية
alternathistory.ru
مدفع PLZ-05B
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يتفوق أحدث مدفع صيني ذاتي الحركة عيار 155 ملم، كشف عنه الجيش الصيني مؤخرا، على كل مثيلاته الغربية.

صرح بذلك كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات يوري ليامين. وقال إن هذا المدفع تم تصويره عدة مرات في أثناء نقله بسكك الحديد.  ويقول الخبراء إن تسميته PLZ-05B لا تعتبر نهائية، مثل تسمية ناقلة الأفراد المدرعة الصينية الحديثة التي بدأ إنتاجها على دفعات مؤخرا.

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ويختلف المدفع الجديد كثيرا عن سابقه PLZ-05، حيث يوجد اختلافات في تصميم الشاسي والجسم والبرج، لذلك من غير المستبعد أن يطلق على المدفع الجديد اسم آخر.

يذكر أن الصناعة العسكرية الصينية أحرزت نجاحات كبيرة في تصنيع أنظمة المدفعية التي بدأت في منافسة أفضل النماذج للمدافع الغربية في سوق الأسلحة العالمي، مع العلم أن الصين تصدّر إلى بلدان أخرى مدافع PLZ-45 و PCL-181.

فيما يتعلق بمدفع PLZ-05B فإنه يتوقع أن يحل محل مدفع Type 83 عيار 152 ملم من جيل الثمانينيات الذي تستخدمه حاليا القوات البرية الصينية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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