روسيا تدعم الجيش بسفن إنزال عسكري جديدة

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية، عن استمرار عملية تطوير سفن إنزال عسكري كبيرة جديدة لصالح الجيش.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية:"يستكمل مصنع يانتار الروسي عملية بناء سفن إنزال عسكري جديدة لصالح الجيش، سفينة فلاديمير أندرييف موجودة حاليا في ورشات التجميع في المصنع، ومن المفترض أن تنزل إلى المياه وتخضع للتجارب البحرية وتسلّم للجيش الروسي قبل نهاية عام 2024".

وكان المدير العام لمصنع "يانتار" الروسي، إيليا سامارين قد ذكر في وقت سابق أن المصنع بدأ عام 2019 بتصنيع سفينتي إنزال عسكري هما "فلاديمير أندرييف" و"فاسيلي تروشيف"، وأن هاتين السفينتين ستختلفان بشكل كبير عن سفن الإنزال التي كانت روسيا قد طورتها سابقا في إطار المشروع 11711، وستكونان أكبر حجما.

إقرأ المزيد

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سفينة "فلاديمير أندرييف" الجديدة سيتراوح مقدار إزاحتها للمياه ما بين 7 و8 آلاف طن، وستكون قادرة على نقل 13 دبابة أو 36 ناقلة جنود مدرعة، وأكثر من 100 عسكري بعتادهم الحربي الكامل.

وستتسلح هذه السفينة برشاشات AK-630 من عيار 30 ملم، ورشاشات АК-630М-2، وستحمل على متنها مروحية البحث والإنقاذ Ka-27 أو مروحية من نوع Ka-29.

المصدر: سلاح روسيا