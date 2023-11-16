الكشف عن أسرة من المظلات الروسية الحديثة في معرض "دبي -2023" للطيران

كشفت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، في معرض Dubai Airshow 2023 الدولي للطيران، عن أسرة من المظلات المختلفة الحديثة.

وقال الناطق باسم المؤسسة، إن مثل هذه الأنظمة للمظلات تعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وبينها ما يلي:

- نظام المظلات "دالنوليوت" مخصص للوحدات الخاصة، ويمكّن الأفراد من الإنزال جوا مع الأسلحة والتجهيزات من ارتفاع 900 – 8000 متر. وعند ذلك يبلغ مدى القفز بالمظلة 60 كيلومتر من ارتفاع 8 كيلومترات في ظروف الرياح المواتية.

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- مظلة "بيركوت-5" (العقاب – 5) تضمن الهبوط الدقيق على موقع بحجم متر مربع مع حاوية تزن 50 كيلوغراما،

- نظام المظلات الثنائي "تانديم – 400" مخصص لتدريب الأفراد، وإنزال أشخاص ليس لديهم خبرة في القفز بالمظلة. كما يمكن أن يستخدم لإنزال الحمولة جوا.

- مظلة "دي-6" تسمح بإنزال الأفراد المسلحين والمجهزين تماما،

- مظلة "يونكر – دي غي – 250" الروبوتية تم تزويدها بنظام "غلوناس" للملاحة الفضائية. وبمقدورها نقل الحمولة إلى موقع معيّن من ارتفاع 8 كيلومترات. كما يمكنها العمل تماشيا مع نظام "اتبعني" مع تكرار مسار مظلي موجِّه. وقد خضعت المظلة لاختبارات حكومية، ويتم تزويد القوات الروسية بها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا