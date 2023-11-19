مدرعات "راكوشكا" البرمائية الروسية تزود بمدافع هاون

زودت ناقلات "راكوشكا" المدرعة البرمائية التي يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة، برشاشي "بي كاتي إم" عيار 7.62 .

وتم تسليح بعضها كذلك بمدافع " ЗУ-23-4" الرباعية المضادة للجو والسريعة الرمي عيار 23 ملم. لكن لوحظت مؤخرا في منطقة العملية العسكرية الخاصة ناقلة مدرعة مبتكرة تم دمجها مع مدفع هاون "فاسيليوك" الأوتوماتيكي الأملس الماسورة والذي تم وضعه على منصة خاصة في مؤخرة العربة.

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ووفقا لصور نشرت على قناة " تليغرام " التابعة للفرقة الـ76 الروسية فإن التطوير الميداني المحلي المذكور أجري في الصيف الماضي.

أما ناقلة "راكوشكا" المدرعة فتمتلك مواصفات تكنيكية أفضل، مقارنة بناقلات من تصنيع السبعينيات. وقد ازدادت إمكاناتها الخاصة بالسرعة والقدرة على المناورة.. فعلى سبيل المثال، ارتفعت سرعتها من 60 إلى 71 كلم/ساعة. وأصبحت تتسع لـ15 فردا بدلا من 13 فردا في سابقاتها.

يذكر أن استخدام مدفع هاون "فاسيليوك" زاد إلى حد بعيد من القوة النارية للناقلة التي يمكن لطاقمها الآن أن يدمّر العدو على مسافة 4270 مترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا