روسيا تختبر "غواصة صامتة" جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، عن نجاح الاختبارات التي أجريت مؤخرا على غواصة جديدة من غواصات "لادا".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"نجحت غواصة كرونشتادت الروسية الجديدة في الاختبارت الأخيرة التي خضعت لها في إحدى مناطق التدريب المائية التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي".

وأضاف البيان:"خلال الاختبارات تمكنت الغواصة من الغوص إلى عمق 180 م، وقام الطاقم بتشغيل جميع الأنظمة والمعدات الموجودة فيها، واختبر قدراتها على الحركة والمناورة على أعماق كبيرة تحت الماء، وتم وضع خوارزميات لغوص وطفو الغواصة بطرق مختلفة".

وفي إطار الاختبارات أيضا تحقق المختصون من آلية عمل أنظمة الدفع الكهربائية في الغواصة، واختبروا أجهزة السونار وأنظمة التوجيه الموجودة على متنها.

تم البدء بتطوير هذه الغواصة عام 2005 في إطار المشروع الحكومي رقم 677 في أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية، ونزلت إلى المياه أول مرة عام 2018، وخضعت لسلسلة من التجارب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

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تنتمي غواصات "لادا" إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة، ما يجعل هذه الغواصات عصية على الاكتشاف من قبل العدو.

ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، ويمكنها العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا