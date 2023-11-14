روسيا تطور جيلا جديدا من الصواريخ غير الموجهة

ابتكر المتخصصون في شركة "سبلاف" الروسية جيلا جديدا من الصواريخ الجوية غير الموجهة.

وحصل الصاروخ عيار 80 ملم على محرك فائق الفاعلية. أفاد بذلك الناطق باسم مؤسسة "روستيخ" التي تعتبر شركة "سبلاف" فرعا منها. وقد فازت الشركة لتصنيعها الصاروخ المذكور بجائزة "المساهمة في مجال تصميم وإنتاج المنتجات ذات أهمية خاصة". وأشار الناطق باسم "روستيخ" إلى أن مصممي الصاروخ تمكنوا من إيجاد حلول لعدد من المشكلات المعقدة عن طريق تصنيع ذخيرة تدمر أهدافا في الهواء، ومنشآت محصّنة ومختبئة في الغابات.

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وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية لـ"روستيخ" أنه تم لأول مرة الجمع بين مواصفات الذخائر الخارقة الخرسانة والشديدة الانفجار في صاروخ جوي واحد.

وأشار البيان إلى أن الصاروخ يتفوق من حيث مواصفاته على كل مثيلاته الروسية والأجنبية. أما محرك الصاروخ الصغير الحجم فيمكن أن يشكل أساسا لوسائل التدمير الحديثة الموجهة وغير الموجهة.

يذكر أن الناطق باسم المعهد الروسي للفيزياء التطبيقية كان قد أفاد، في سبتمبر الماضي، بأن صاروخ НАР С-8КЛ غير الموجه الروسي سيحصل قريبا على رأس قتالي عنقودي بعيد المدى، بفضل تطوير محركه.

أما ألكسندر كوتشكين نائب مدير عام شركة "تيخماش" فقد أفاد في مايو الماضي، ببدء إنتاج صاروخ "برونيبوشيك" الجوي غير الموجه الحديث على دفعات. ويتوقع أن يستخدم هذا الصاروخ في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا