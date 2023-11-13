روسيا.. ابتكار مجمع استطلاعي تحمله مسيرة تحلق إلى الستراتوسفير لتوجّيه الصواريخ الجوية والبحرية

بدأت روسيا بتصنيع مسيّرة جوية قادرة على التحليق إلى طبقات الستراتوسفير، وتحمل أجهزة مبتكرة لاستطلاع وتحديد الأهداف، من شأنها ضمان تشغيل وسائل التدمير البعيدة المدى.

أفادت بذلك صحيفة إزفيستيا" الروسية، نقلا عن مصادر لها في مجمع الصناعات الدفاعية ووزارة الدفاع.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة:" بدأ العلماء الروس بتصميم مجمع استطلاعي ضارب تحمله مسيّرة طائرة من دون طيار بمقدورها تنفيذ المهام على ارتفاعات عالية، بما في ذلك في طبقات الستراتوسفير.

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وأوضح المقال إن استخدام هذا المجمع سيوفّر معلومات استطلاعية لوسائل التدمير الفائقة الدقة، مثل الصواريخ الفائقة الدقة التي تطلقها راجمات الصواريخ "تورنادو – إس" الحديثة وصواريخ منظومة "اسكندر –إم" العملياتية التكتيكية والصواريخ المجنحة من شتى الأنواع.

ويشار كذلك إلى أن المجمع الاستطلاعي الضارب سيستخدم أجهزة استطلاع وتحديد الأهداف من طراز "سيتش" التي تم تطويرها لتستخدم في قاذفات "سو-34". وستدخل على تلك الحاويات تعديلات بعد اختبارها بواسطة طائرة "إم – 55، جبوفيزيك" الروسية.

يذكر أن أجهزة استطلاع وتحديد الأهداف التي تستخدمها طائرات الاستطلاع "تو-214 تي"، إضافة إلى قاذفات "سو-34" الروسية تتضمن عدة رادارات مزوّدة بهوائيات شبكية للرصد الدائري تضمن الحصول على معلومات الاستطلاع في النظامين الإيجابي والسلبي (النشط وغير النشط) على حد سواء.

جدير بالذكر، أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق، بأن استخدام قاذفة "سو-34" من جيل "4 ++" لرادارات الاستطلاع الشبكية يحولها إلى قاذفة مقاتلة من الجيل السادس.

المصدر: ANNA-NEWS