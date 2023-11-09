روسيا تختبر قدرات غواصة نووية جديدة على إطلاق الصواريخ

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن روسيا أجرت اختبارات على إطلاق صواريخ "أونيكس" و"بولافا"، من إحدى غواصاتها النووية الجديدة.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية:"خضعت غواصة كراسنويارسك النووية الجديدة من فئة Yasen-M مؤخرا لمرحلة من الاختبارات الحكومية في مياه البحر الأبيض، وخلال الاختبارات جرى إطلاق صاروخ Oniks الفرط الصوتي وصاروخ Kalibr-PL المجنّح منها، أحد الصاروخين تم إطلاقه من أنبوب الطوربيدات، والأخر من منظومة إطلاق الصواريخ في الغواصة".

وأشار مصدر آخر إلى أن الغواصة وبعد انتهاء جميع الاختبارات الحكومية التي ستخضع لها، ستسلم لأسطول المحيط الهادئ الروسي عام 2024.

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير غواصة K-571 "كراسنويارسك" في مصنع "سيفماش" عام 2014، في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021.

وتتسلح غواصات Yasen-M المطورة في إطار المشروع المذكور بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

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وتتمتع هذه الغواصات بمقدار إزاحة للمياه يعادل 13800 طن، وقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، وسرعة في الإبحار تصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا