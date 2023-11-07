روسيا.. تكنولوجيا دورة "وقود المستقبل" تدخل على خط الاستخدام الصناعي

عملت وحدة الطاقة الرابعة في محطة "بيلويارسكايا" الذرية الروسية مع المفاعل السريع "بي إن – 800" لمدة عام كامل، بحمولة كاملة تقريبا بوقود اليورانيوم والبلوتونيوم.

ويتكون هذا الوقود من المنتجات المتبقية من تشغيل محطات الطاقة النووية الكلاسيكية والنفايات الناتجة عن إنتاج تخصيب اليورانيوم.

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وبناء على نتائج الاستخدام الصناعي التجريبي الحقيقي، فقد أثبت لأول مرة أن تكنولوجيا الدورة المغلقة للوقود النووي جاهزة تماما للاستخدام الصناعي.

وقال إيفان سيدوروف، مدير المحطة "بيلويارسكايا" الذرية: قد أطلق على وقود اليورانيوم والبلوتونيوم اسم "وقود المستقبل"، لأن تحقيق دورة الوقود النووي المغلقة على نطاق صناعي سيسمح لنا بزيادة قاعدة الوقود في صناعة الطاقة النووية في روسيا بمقدار عشرات الأضعاف والحد من عملية تكوين النفايات المشعة. وخطوتنا التالية في طريقها نحو صناعة الطاقة النووية الجديدة الثنائية التكوين هي جعل مفاعلات النيوترونات السريعة والحرارية تعمل معا لتتبادل الوقود حيث سيتم إنشاء وحدة طاقة بالنموذج الصناعي الأولي للمفاعل " بي إن – 800" المنتج على دفعات".

وأوضح أن هذا الأمر سيجعل من الممكن تحقيق جميع المزايا البيئية والاقتصادية لتكنولوجيا مفاعل النيوترونات السريعة بشكل كامل.

المصدر: روس آتوم