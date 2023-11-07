قمر صناعي روسي يراقب حركة إعصار "كياران"

يتابع القمر الصناعي الروسي "Meteor-M" للأرصاد الجوية حركة إعصار "كياران"، الذي ضرب الأسبوع الماضي بلدان أوروبا الغربية.

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وتشير مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن "إعصار كياران الذي تشكل فوق المحيط الأطلسي ضرب أوروبا الغربية، وأن المؤسسة تراقب حركة الإعصار".

وجاء في بيان شركات الكهرباء الفرنسية، لقد أصبح إعصار "كياران" الذي ضرب فرنسا ليلة الخميس الماضي، الإعصار الأكثر تدميرا خلال ربع قرن، وعلى الرغم من إصلاح العديد من خطوط إمدادات الكهرباء لا يزال هناك أكثر من 90 الف منزل من دون كهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أن سرعة الرياح خلال الإعصار وصلت في بعض المناطق - نورماندي وبريتاني، إلى 57 متر في الثانية وارتفاع موج البحر إلى 20 مترا، ما اضطر السلطات إلى إجلاء أكثر من 1.3 ألف شخص وتسبب الإعصار في توقف حركة القطارات السريعة، كما اضطرت السلطات في بعض المناطق بما فيها باريس إلى فرض حظر على التجوال في المتنزهات. وقد قدرت الأضرار المادية بحوالي 500 مليون يورو. كما تسبب الإعصار في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 47 آخرين بجروح مختلفة.

المصدر: تاس