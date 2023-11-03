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روسيا.. مدافع الهاون الصامتة "غال".. في الخطوط الأمامية للجبهة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. مدافع الهاون الصامتة
news.ru
صورة أرشيفية
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يستخدم أفراد وحدات القوات الخاصة من المنطقة الوسطى للجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة مدافع الهاون "غال" الصامتة لتدمير منصات المسيّرات الجوية ومواقع القناصة والرشاشات.

أما تعديل النيران ومراقبة نتائج القصف فيتحقق بواسطة المسيّرات العاملة فوق منطقة العمليات الحربية. صرح بذلك الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية فقال:" نظرا لأن مدفع "غال" يعمل في الصمت التام عمليا يمكن استخدامه من الخطوط الأمامية ضمنا.

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وقال أحد أفراد القوات الخاصة الروسية يدعى "ناكولكا":" حاول العدو استبدال طاقم أفراده، ووردنا الأمر بتدميره، وكان هناك 8 أو 9 أفراد جاهزين لمغادرة الموقع، فأطلقنا النيران عليهم من مدفع الهاون. لقد تكبد العدو خسائر.

يذكر أن مدفع الهاون "غال" المجهز للقتال يزن 13 كيلوغرام فقط. ويتكون طاقمه من شخصين. ويرمي مدفع الهاون "بألغام 3ВО35" إلى مسافة ما يزيد عن كيلومتر واحد بسرعة 15 طلقة في الدقيقة. ويمكن مقارنة الصوت الناتج عن إطلاق النار بصوت يطلقه رشاش "كلاشينكوف" المزوّد بكاتم الصوت.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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