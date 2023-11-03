الهند تختبر صواريخ BrahMos المجنحة في البحر والجو

أجرت الهند مؤخرا مجموعة من الاختبارات، أطلقت فيها صواريخ BrahMos المجنحة من البحر والجو.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لسلاح البحرية الهندي: "نجحت البحرية الهندية في اختبار أطلقت فيه صاروخ BrahMos المجنح من إحدى المدمرات الحربية.. تم إطلاق الصاروخ في خليج البنغال من مدمرة تابعة للأسطول الشرقي في الجيش الهندي، وحقق الاختبار جميع النتائج المرجوة".

وأشار البيان إلى أن هذا الاختبار كان ثالث اختبار تجريه الهند على صواريخ BrahMos خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ففي 18 أكتوبر الماضي تم إطلاق نسخة جوية من الصاروخ من مقاتلة Su-30MKI تابعة لسلاح الجو الهندي، وفي 11 أكتوبر قامت القوات الجوية والجيش باختبار مشترك لأربعة صواريخ.

إقرأ المزيد

طوّرت صواريخ BrahMos في إطار المشروع الروسي-الهندي المشترك BrahMos Aerospace، وجعلت كنسخة معدلة عن صواريخ "أونيكس" البحرية الروسية، وجرى اختبار أول نسخة من هذه الصواريخ عام 2001، وأطلقت منها إصدارات مختلفة تصل سرعة بعضها إلى 3430 كلم/سا، وتستخدم هذه الصواريخ حاليا في القوات الجوية والبرية والبحرية في الهند.

وعام 2021 بدأ سلاح الجو الهندي باختبار نسخة معدلة من هذه الصواريخ يمكن استعمالها مع مقاتلات سوخوي الحربية، ولها القدرة على إصابة أهداف على بعد 300 كلم.

المصدر: سلاح روسيا