إيلون ماسك يدعو إلى تشكيل "هيئة تحكيم" مستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي

شدد الملياردير الأميركي إيلون ماسك الأربعاء على ضرورة تشكيل "هيئة تحكيم" في مجال الذكاء الاصطناعي الذي بات يشكل بحسب قوله أحد "أكبر التهديدات" التي تواجه البشرية.

وقال ماسك في تصريح للصحافيين، خلال القمة العالمية لمخاطر الذكاء الاصطناعي في بليتشلي بارك بلندن: ما نهدف إليه هو إنشاء هيئة تحكيم مستقلة يمكنها مراقبة ما تفعله شركات الذكاء الاصطناعي، والتحذير من الخطر في حال ظهور تهديدات أو مخاوف".

وأضاف "آمل في هذه القمة أن يكون هناك إجماع دولي على الفهم الأولي للذكاء الاصطناعي المتقدم.

ووقعت كل من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعشرون بلدا آخر الأربعاء أول إعلان عالمي مشترك من أجل تطوير مفهوم "أمن" الذكاء الاصطناعي.

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وحذر مالك الشبكة الاجتماعية إكس (تويتر سابقا) من وضع قواعد من شأنها "تكبيل الجانب الإيجابي" للذكاء الاصطناعي.

ودعا إلى "الشروع في مراقبة (لهذا القطاع) تتكفل بها جهة محايدة" بحيث تتم صياغة القواعد الناظمة للعمل في هذا المجال، ويتفق الجميع على أنها منصفة، تماما كما يتم في الرياضة.

واعتبر من جانب آخر أن الذكاء الاصطناعي يشكل واحدا من "أهم المخاطر التي تواجهها البشرية.. فلأول مرة نحن أمام شيء يمكنه أن يكون أذكى من أكثر الناس ذكاءً".

وتابع "التحكم في الذكاء الاصطناعي ليس أمرا عبثيا، فقد يشكل انفلات هذا القطاع كثيرا من المخاطر الوجودية التي نواجهها، وهناك حاجة ملحة لذلك"، معتبرا أن قمة بيتشلي تأتي في الوقت المناسب.

المصدر: AFP