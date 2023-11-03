نهج جديد للتحكم في "الضوء السائل"

أثبت علماء الفيزياء من روسيا وأوروبا قدراتهم على التحكم في "الضوء السائل".

وقالت جامعة "سكولتيك" الروسية في بيان أصدرته إن هذه قفزة نوعية نحو تطوير تقنيات الحوسبة غير التقليدية.

لقد ابتكر علماء الفيزياء الروس والأوروبيون أسلوبا يسمح بالتحكم المرن في الخصائص النشطة لـ"الضوء السائل"، وهي مادة كمومية غريبة لها خصائص الضوء والمادة، فضلا عن كثافة جسيماتها وغيرها من المواصفات، الأمر الذي يجعل العلماء أقرب إلى إنشاء فئة جديدة من الإلكترونيات العالية السرعة، وقد نشرت الدراسة بهذا الشأن في مجلة Physical Review Letters.

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وقالت الخدمة الصحفية لـ"سكولتيك"، إن مجموعة من علماء الفيزياء تمكنوا من تحقيق نقلة نوعية على طريق ابتكار تقنيات الحوسبة غير الكلاسيكية، محققة تقدما كبيرا في حل مشكلة التلاعب المكاني وإدارة طاقة "الضوء السائل" في درجة حرارة الغرفة المغلقة. ويفتح هذا التطور بابا جديدا في دراسة جميع الأجهزة المنطقية الضوئية عالية السرعة.

يذكر أن الضوء السائل الكمومي هو تيار من البولاريتونات ، بصفتها أشباه الجسيمات، التي تعمل على إثارة الوسط (الإكسيتون) وجسيم الضوء (الفوتون). أما وجود مكوّن مادي فيتيح فرصة للتحكم في "السائل الضوئي".

وكان العلماء الفيزياء في الماضي يعتقدون أن مثل هذه العناصر لا يمكن أن توجد إلا في ظروف درجات الحرارة القريبة من الصفر المطلق، لكن العلماء الروس والأجانب تمكنوا منذ عدة أعوام من إثبات أنها يمكن أن تنشأ أيضا في درجة حرارة الغرفة.

وقام فريق من العلماء بقيادة بافلوس لاجوداكيس، الأستاذ في جامعة "سكولتيك" بتطوير تكنولوجيا تسمح بالتلاعب بالخصائص الكمومية وموضع "الضوء السائل" بطريقة بسيطة نسبيا باستخدام طبقة من البوليمر المحتوي على الفلور. فهو يتفاعل مع الضوء بطريقة لا تشبه تماما تفاعل الرنان، بصفته بنية بصرية يتم حبس "الضوء السائل" بداخله.

إن التأثير على هذه الطبقة بأشعة الليزر ذات الألوان المختلفة يجعل من الممكن التحكم في الخصائص البصرية للوسط الذي يتولد فيه "الضوء السائل" في درجة حرارة الغرفة، الأمر الذي يمنح العلماء القدرة على التحكم بالمرونة والسرعة وكثافة المادة وبنيتها وخصائص الطاقة الخاصة بها باستخدام الفوتونات فقط، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير أجهزة حوسبة البولاريتون المعتمدة على الضوء السائل.

ويفتح هذا الاختراق عصرا جديدا من الأبحاث في منصات البولاريتونات العضوية التي ستشكل أساسا متينا لحوسبة "الضوء السائل" في درجة حرارة الغرفة. وقال الأستاذ بافلوس لاجوداكيس:" "سنكون الآن قادرين على الاستغلال الكامل لقدرات أشباه الجسيمات المذهلة مثل البولاريتونات".

ونقلت الخدمة الصحفية لجامعة "سكولتيك"عن أنطون بوتينتسيف، الباحث الروسي في الجامعة،

قوله "إن المستقبل يولد أمام أعيننا مباشرة".

المصدر: تاس