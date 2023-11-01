طائرة روسية عريضة البدن للرحلات الطويلة تنفذ أولى رحلاتها (فيديو)

نجحت طائرة الركاب الروسية الجديدة "IL-96-400M " بإجراء أولى رحلاتها الاختبارية.

وقاد الطائرة في رحلتها الطياران الروسيان، سيرغي سوخار وإيغور زينوف، والملاح سيرغي غوريميكين، وشارك في الرحلة مهندس اختبارات الطيران، بافل ليتفياكوف، والأخصائي في كهرباء الطائرات، دميتري سيميونوف، وتمت الرحلة على ارتفاعات تصل إلى 2000 متر وبسرعة تصل إلى 390 كم/ساعة واستغرقت 26 دقيقة.

وحول الموضوع قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي،دينيس مانتوروف:"الرحلة الأولى والناجحة لطائرة IL-96-400M الحديثة هي دليل على أعلى مستوى من كفاءة مكاتب التصميم المحلية ومصانع الطائرات، لم تحتفظ الطائرة بالأداء العالي لسابقتها من طائرات IL-96-300 فحسب، بل حصلت أيضا على قدرات تشغيلية وقدرات نقل جديدة".

عملت روسيا عل برنامج تطوير طائرات "IL-96-400M" بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، وستوفر هذه الطائرات خدمات النقل الجوي على الأراضي الروسية وخدمات نقل الركاب بدرجتين، وستنفذ رحلات يصل مداها إلى 8.1 ألف كلم.

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وستكمل هذه الطائرات خط الطائرات المدنية لشركة الطائرات الروسية المتحدة، وبجانب طائرات MS-21-310 وSJ-100 وTu-214 ستتمكن روسيا من تأمين وسائل نقل مختلفة لتوفير خدمات النقل الجوي في جميع أنحاء البلاد.

وتستخدم طائرات "IL-96-400M" الجديدة أنظمة ملاحية تم تطويرها محليا مع مراعاة المتطلبات الدولية الحالية لأنظمة الملاحة، وتساعد هذه الأنظمة في زيادة سلامة الطيران وتسهّل عملية هبوط الطائرات.

المصدر: RT