الطلاب في بطرسبورغ يطورون "جهازا يولد الكهرباء من المعدات الرياضية"

أفاد المكتب الصحفي في جامعة بطرسبورغ الحكومية للمعدات الجو فضائية، أن المشروع الجديد يقوم على تركيب مولد للكهرباء يناسب كافة الأجهزة الرياضية.

قام الطلاب من جامعة بطرسبورغ الحكومية للمعدات الجوفضائية بإنشاء نموذج من الملحقات بمعدات التدريب الرياضي ومحاكاة التمارين الرياضية لتوليد الكهرباء. وصرح المكتب الصحفي في الجامعة لوكالة "تاس" الروسية، مشيرا إلى أن هذا الابتكار، لن يساعد في توفير الكهرباء فحسب، وإنما سيكون صديقا للبيئة أيضا.

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وقال دميتري كورنيلوف أحد مطوري المشروع:" إن أجهزة تدريب القلب المجهزة بمولدات الكهرباء، موجودة بالفعل اليوم في العديد من بلدان العالم. لكن مشروعنا يسمح بتركيب مولد على أي جهاز تدريب رياضي، وذلك ليس لغرض صرف السعرات الحرارية، فحسب بل وتحويلها إلى كهرباء. إن سعر هذا الجهاز سيكون أقل بأضعاف عما هو عليه لدى مثيلاته الأجنبية، أما الاستخدام الواسع النطاق لهذا الجهاز في صالات الألعاب الرياضية، على سبيل المثال، فسيقلل من تكلفة النفقات".

ويعتبر مطورو المشروع أن ابتكارهم الجديد سيحفّز الناس على ممارسة الرياضة، كما أنه سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وبالتالي سيساعد على حماية البيئة. ويقوم الطلاب الآن بتكييف المعدات مع أنواع مختلفة من أجهزة التمارين الرياضية ويعملون على إنشاء اتصالات بنوادي اللياقة البدنية حيث سيطبق مشروعهم.

المصدر: تاس