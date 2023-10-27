ابتكر علماء جامعة الهندسة الإنشائية الروسية في موسكو سمادا زراعيا جديدا، تدوم فاعليته لفترة طويلة، يتكون من الزجاج السائل واليوريا المجففة.

وتكمن خصوصية الأسمدة الجديدة في أنها تُطلق عناصرها الغذائية لمدة تصل إلى 120 يوما. أفادت بذلك بوابة Gazeta.Ru الإلكترونية، نقلا عن العلماء المطورين.

وقال إيغور بورميستروف، كبير المهندسين في قسم الأنظمة النانوية الوظيفية والمواد عالية الحرارة في الجامعة، إن العناصر الغذائية تتحرر ببطء لمدة تصل إلى 120 يوما. ويمكن تعديل هذا المدة عن طريق زيادة أو تقليل كمية اليوريا في التركيبة.

market.yandex.ru

وأضاف قائلا:"إن الجسيمات الهلامية المسامية الصغيرة قادرة على امتصاص كميات كبيرة من الماء والمواد العضوية والاحتفاظ بها، مما يوفر تغذية ثابتة للنباتات لفترة طويلة. كما أنها تساعد أيضا في الاحتفاظ بالرطوبة في التربة، مما يقلل من كمية الري".

يذكر أن استخدام الأسمدة المحتوية على النيتروجين يعد أمرا تقليديا في الإنتاج الزراعي الحديث. ومع ذلك، فإن أكثر من نصف هذه الأسمدة المستخدمة في التربة يتم نقلها عن طريق المياه السطحية، مما يؤثر سلبا على جودة التربة والنظم البيئية للمسطحات المائية.

ولذلك، من المهم تطوير أسمدة ذات مفعول طويل الأمد. ولتصنيعها، عادة ما يتم استخدام زجاج الفوسفات، ولكن من المستحيل إدخال النيتروجين الضروري للتربة في بنيتها بسبب درجة حرارة الانصهار التي تزيد عن 1000 درجة مئوية فوق الصفر.

ويمكن أن يكون البديل هو الزجاج السائل المصنوع من سيليكات البوتاسيوم حيث يمكن إدخال المواد الهلامية المجففة الخاصة التي تحتوي على العناصر المفيدة الضرورية في تكوينها. ومع ذلك، فإنها تتمتع بمقاومة منخفضة للماء، لذلك يتم استخدام مواد مقوية مثل اليوريا لزيادة المقاومة وضمان الإطلاق البطيء للمواد المفيدة.

جدير بالذكر أن المواد الهلامية الجافة التي حصل عليها العلماء عبارة عن مسحوق يتكون من الجسيمات بحجم يتراوح بين 0.1 ملم و5 ملم، مما يسمح بإدخالها إلى التربة باستخدام التقنيات والمعدات الزراعية التقليدية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا